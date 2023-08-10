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Происшествия

Новости часа: директора компании задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Новости часа: директора компании задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Аэрозольный дезодорант мог стать причиной пожара в жилом доме в Красногорске

Таможенники изъяли у пассажира почти 8 млн рублей в аэропорту Шереметьево

Хранилище зерна загорелось на берегу Бискайского залива во Франции

ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за отправку Киеву данных о ВС РФ

Новости часа: судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

В Забайкальском крае объявили в розыск третьего обвиняемого в нападении на инвалида СВО

Директора компании "Пиро-Росс" задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Новости мира: на Гавайях продолжилась массовая эвакуация из-за природных пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет задержал техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде. Об этом сообщило ведомство.

Ремонт дороги начался на участке Ленинградского проспекта, от ТТК до Волоколамского тоннеля. Об этом заявил Комплекс городского хозяйства Москвы.

Российский союз автостраховщиков начал публичную проверку новых данных о стоимости запчастей для расчетов по ОСАГО. Об этом рассказал президент РСА Евгения Уфимцева.

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