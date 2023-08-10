Новости часа: директора компании задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет задержал техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде. Об этом сообщило ведомство.

Ремонт дороги начался на участке Ленинградского проспекта, от ТТК до Волоколамского тоннеля. Об этом заявил Комплекс городского хозяйства Москвы.

Российский союз автостраховщиков начал публичную проверку новых данных о стоимости запчастей для расчетов по ОСАГО. Об этом рассказал президент РСА Евгения Уфимцева.