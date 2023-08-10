Новости часа: судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом заявили в МЧС.

Купальный сезон в столице не заканчивается, температура воды достигает 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более 60% работ по благоустройству у станции "Крекшино" выполнили в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.