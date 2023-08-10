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Общество

Новости часа: судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Новости часа: судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

В Забайкальском крае объявили в розыск третьего обвиняемого в нападении на инвалида СВО

Директора компании "Пиро-Росс" задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Новости мира: на Гавайях продолжилась массовая эвакуация из-за природных пожаров

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и Севастополь

Суд арестовал еще 12 банковских счетов Блиновской

Новости часа: дело возбудили после выселения российских детей из отеля в Турции

СК возбудил уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 60

Новости часа: ВСУ за полтора часа выпустили 25 кассетных боеприпасов по ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом заявили в МЧС.

Купальный сезон в столице не заканчивается, температура воды достигает 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более 60% работ по благоустройству у станции "Крекшино" выполнили в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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