11:30Происшествия
В Забайкальском крае объявили в розыск третьего обвиняемого в нападении на инвалида СВО
В Забайкалье объявили в международный розыск и заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации. Об этом сообщили в краевом суде.
Ранее под стражу заключили двоих обвиняемых. 5 августа в селе Нерчинский Завод после конфликта в кафе пьяная компания напала на инвалида, который потерял ногу во время спецоперации. Мужчину избили и повредили его автомобиль. Пострадавший в данный момент находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.