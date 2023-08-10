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В Забайкальском крае объявили в розыск третьего обвиняемого в нападении на инвалида СВО

В Забайкальском крае объявили в розыск третьего обвиняемого в нападении на инвалида СВО

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В Забайкалье объявили в международный розыск и заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации. Об этом сообщили в краевом суде.

Ранее под стражу заключили двоих обвиняемых. 5 августа в селе Нерчинский Завод после конфликта в кафе пьяная компания напала на инвалида, который потерял ногу во время спецоперации. Мужчину избили и повредили его автомобиль. Пострадавший в данный момент находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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