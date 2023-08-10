Директора компании "Пиро-Росс" задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой 9 августа произошел взрыв в Сергиевом Посаде. В компании провели обыски, забрали на изучение необходимые документы, а также допросили сотрудников.

Уголовное дело расследуют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Чтобы установить причины взрыва, назначили десятки экспертиз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.