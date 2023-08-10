Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Происшествия

Директора компании "Пиро-Росс" задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Директора компании "Пиро-Росс" задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Новости мира: на Гавайях продолжилась массовая эвакуация из-за природных пожаров

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и Севастополь

Суд арестовал еще 12 банковских счетов Блиновской

Новости часа: дело возбудили после выселения российских детей из отеля в Турции

СК возбудил уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 60

Новости часа: ВСУ за полтора часа выпустили 25 кассетных боеприпасов по ДНР

"Московский патруль": суд приступил к рассмотрению дела Джаббара Юсифи

"Московский патруль": полицейские поймали вероятного наркосбытчика на юго-западе Москвы

Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой 9 августа произошел взрыв в Сергиевом Посаде. В компании провели обыски, забрали на изучение необходимые документы, а также допросили сотрудников.

Уголовное дело расследуют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Чтобы установить причины взрыва, назначили десятки экспертиз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика