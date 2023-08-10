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Новости мира: на Гавайях продолжилась массовая эвакуация из-за природных пожаров

Новости мира: на Гавайях продолжилась массовая эвакуация из-за природных пожаров

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На Гавайях продолжается массовая эвакуация из-за природных пожаров. Жаркая погода, сухой воздух и ураганный ветер поставили самый южный штат США на грань экологической катастрофы. Как сообщают СМИ, уже выгорела часть курортной зоны. На кадрах с беспилотника видны лесные пожары в популярном туристическом городке Мауи. Отдельные очаги разрослись до 400 гектаров и достигли Большого острова.

Тем временем на северо-восток США обрушились ливни. В штате Массачусетс произошли сильные наводнения и торнадо. Сотни автомобилей буквально затопило, еще стихия размыла восточное побережье штата и разрушила здания. Около миллиона человек остались без света. По меньшей мере двое погибли от стихии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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