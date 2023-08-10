Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и Севастополь

Киев снова попытался атаковать российскую территорию ударными беспилотниками. Как уточнили в Минобороны РФ, два летящих в сторону Москвы аппарата сбили в небе над Калужской областью и в Одинцовском районе Подмосковья.

Кроме того, два беспилотника уничтожили у города Севастополь. Еще девять аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.