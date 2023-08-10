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Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и Севастополь

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и Севастополь

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Киев снова попытался атаковать российскую территорию ударными беспилотниками. Как уточнили в Минобороны РФ, два летящих в сторону Москвы аппарата сбили в небе над Калужской областью и в Одинцовском районе Подмосковья.

Кроме того, два беспилотника уничтожили у города Севастополь. Еще девять аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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