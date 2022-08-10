Три автомобиля такси столкнулись на Тверском путепроводе в Москве. Видео ДТП выложили в Сеть.

У одной машины почти полностью снесена передняя часть. У остальных сильно помяты бампер и двери. На месте аварии уже работают оперативные службы. Вместо пяти полос магистрали для движения открыто три. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

