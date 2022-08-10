Шесть тысяч человек эвакуировали на юго-западе Франции из-за лесных пожаров

Шесть тысяч человек эвакуированы на юго-западе Франции. Там горят леса. Из-за жары и ветра огонь распространяется очень быстро. 16 домов полностью уничтожены.

Пламя тушат больше тысячи пожарных. Помогает им авиация – девять самолетов и два вертолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.