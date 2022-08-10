Пожарные ликвидировали огонь на стройплощадке "Леруа Мерлен"

На юге Москвы в районе станции метро "Автозаводская" горела стройплощадка "Леруа Мерлен". Сами сотрудники не сразу поняли, где очаг. И первое предположение было, что полыхает второй этаж.

Всех сотрудников и покупателей эвакуировали. Никто не пострадал. Столичное МЧС подтвердило, что пожар потушен. В причинах пока разбираются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.