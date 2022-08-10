В Москве задержали женщину, которая воровала в метро

В Москве задержали жительницу столицы, которая занималась кражами в метро. У девушки она вытащила из сумки кошелек с деньгами и проездным, ущерб составил около 18 тысяч рублей.

Спустя несколько дней украла у пассажира мобильный телефон. Он стоил 35 тысяч рублей. Женщину и раньше судили за кражи. По новым фактам также возбудили уголовные дела. Вину она признала. С женщины взяли подписку о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.