Новости последнего часа: более 60 домов повреждены после ЧП в Крыму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 домов повреждены после инцидента в Крыму. Пострадали 14 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Производство мебели в Москве выросло в полтора раза за полгода. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

В селах Приамурья готовятся к эвакуации животных из-за паводка. Об этом заявило правительство региона.