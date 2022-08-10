Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 14 человек

В Крыму обновились данные по пострадавшим во время взрывов на военном аэродроме. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что теперь это 14 человек. Кроме того, повреждены более 60 многоквартирных домов.

Жителей пришлось временно отселить, им выплатят компенсации. На кадрах с места видно десятки выгоревших машин, выжженные участки полей.

В Минобороны сообщили, что на аэродроме сдетонировали боеприпасы, без какого либо огневого воздействия. Что касается туристической инфраструктуры, то она работает в обычном режиме, подчеркнули в Ростуризме. Все отели и пляжи открыты, туристы не пострадали.

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