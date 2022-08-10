Легкомоторный самолет сгорел после аварийной посадки в Калифорнии

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку на автотрассу в Калифорнии, а потом загорелся. По данным СМИ, по время полета у самолета отказал двигатель.

На борту находились два человека. Они успели выбраться из кабины после начала пожара. Самолет сгорел почти полностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.