Мужчина залез в московскую квартиру через окно и похитил украшения и собаку

Мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Об этом сообщили в МВД.

Мужчину в итоге задержали. О том, как совершил преступление, он рассказал на допросе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.