Число пострадавших при взрывах в крымской Новофедоровке увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Один человек числится погибшим, еще один находится в стационаре, остальным помощь оказали амбулаторно. Кадры с мест событий выложили в Сеть местные жители. Выгоревшие машины, трава – все это вокруг военного аэродрома, где и произошли взрывы. В Минобороны сообщили, что сдетонировали боеприпасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.