ДТП с участием грузовика произошло на Минском шоссе

На Минском шоссе, в районе Одинцова, произошла авария с участием фуры. Судя по кадрам с места, грузовик, который перевозил кисломолочные продукты, столкнулся с другой машиной.

В итоге весь груз оказался на дороге. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. В причинах аварии будет разбираться полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.