Скопинский маньяк снова арестован. Виктор Мохов нарушил условия надзора – он провел ночь вне дома. В итоге Мировой суд Рязанской области назначил ему 10 суток административного ареста.

Мохову запрещено гулять в ночное время суток и покидать дом без разрешения правоохранительных органов. Это тот самый человек, который похитил двух девушек и несколько лет держал их в подвале. Одна из жертв дважды рожала от него детей, но преступник отбирал младенцев. Девушкам удалось передать на волю записку, благодаря чему их спасли.

Мохов отсидел в тюрьме почти 17 лет. В прошлом году он освободился и вернулся на родину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.