Взрыв на военном аэродроме в Крыму не затронул зоны, где находятся отдыхающие – Ростуризм

На курортах Крыма все спокойно. Взрыв на военном аэродроме не затронул зоны, где находятся отдыхающие, и никак не повлиял на работу туристической инфраструктуры, сообщили в Ростуризме.

Повреждения получили дома в поселке Новофедоровка, который находится рядом с аэродромом. И это далеко от мест отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.