На Липецкой улице опрокинувшийся грузовик перекрыл проезжую часть

Опрокинувшийся грузовик перекрыл проезжую часть на Липецкой улице. Поднимать большегруз пришлось с помощью специального эвакуатора.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Машин скорой помощи нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.