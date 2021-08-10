Росфинмониторинг внес блогера Хованского в список экстремистов и террористов

Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Его задержали в начале июня в Санкт-Петербурге после того, как тот опубликовал в Сети песню, где оправдывал теракт на Дубровке.

Хованский извинялся, назвав эту песню "отвратительной", а адвокаты пытались обжаловать заключение блогера под стражу. Но в городском суде Санкт-Петербурга менять это решение не стали.

Статья, по которой обвиняется блогер, предполагает штраф до миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.