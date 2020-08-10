В Балашихе загорелась квартира в высотке на Речной улице. Видео выложили в Сеть очевидцы. На кадрах видно, как пламя вырывается из окон на седьмом этаже.

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.