Еще двое пациентов скончались после аварии с кислородом во Владикавказе

Во вторник, 10 августа, в больнице Владикавказа, где накануне произошло ЧП на кислородной станции, умерли еще двое пациентов. Как сообщили в правительстве республики, их смерть может быть не связана с инцидентом. Чтобы выяснить это, проводят дополнительные экспертизы.

Трагедия, из-за которой погибли ковидные больные, произошла накануне. Прорвало трубу, по которой в реанимацию подавался кислород. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли. Сообщают, что все они были в крайне тяжелом состоянии.

Ход расследования взяли под контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин и прокуратура региона. По информации Минздрава Северной Осетии, сейчас все больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, обеспечены кислородом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.