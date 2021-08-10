Число погибших после аварии в больнице Владикавказа увеличилось до 11

Число погибших из-за ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа возросло до 11. Умерли еще двое мужчин.

Ход расследования взял под личный контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

Трагедия произошла накануне из-за прорыва трубы, по которой в реанимацию подавался кислород. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Сообщают, что все они были в крайне тяжелом состоянии.

По информации Минздрава региона, в настоящее время все больницы Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, обеспечены кислородом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.