Число погибших в больнице в Северной Осетии после аварии с кислородом выросло до 11

Еще двое мужчин умерли после аварии с кислородом в больнице Северной Осетии. Таким образом, число погибших увеличилось до 11. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов.

Пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом, 9 больных умерли. Известно, что все они были в крайне тяжелом состоянии. Причиной поломки стала изношенная подземная магистраль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.