В подмосковном поселке Ильинском-Усово из-за прорыва газопровода произошел пожар – СМИ

Пожар произошел после повреждения газопровода во время строительных работ в подмосковном поселке Ильинское-Усово, сообщают информагентства.

Огонь охватил 100 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.