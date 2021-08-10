Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели ковидных больных во Владикавказе

В больнице Владикавказа, где из-за аварии накануне погибли 9 коронавирусных больных, продолжают работать следователи. Ход расследования взяла на контроль прокуратура. Как сообщил Минздрав региона, сейчас все больницы Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, обеспечены кислородом.

Трагедия произошла из-за прорыва трубы, по которой в реанимацию подавался кислород. По словам временно исполняющего обязанности главы республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло, ее не ремонтировали 10 лет. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов.

Пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом, 9 больных умерли. Сообщают, что все они были в крайне тяжелом состоянии. Дело о гибели пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа под личный контроль взял Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета поручил докладывать ему о ходе проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.