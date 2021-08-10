Задержан директор вагона-ресторана поезда после отравления детей на Кубани

Следователи задержали директора вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер по делу об отравлении детей. Вместе с директором на допрос отправили повара и официанта. В ближайшее время им предъявят обвинение в суде.

Полагают, что повар и официант, зная, что болеют сами, ничего не сказали работодателю и отправились в рейс. А директор вагона-ресторана допустила, что были нарушены санитарные правила, и инфекция распространилась.

В итоге дети, которые ехали в летние оздоровительные лагеря Кубани, оказались в больницах с пищевым отравлением. Всего пострадал 91 ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.