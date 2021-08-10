Новости России: ворвавшегося в детский сад под Петербургом мужчину задержали

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В Ленинградской области в городе Кудрово задержали мужчину, который с ножом забрался в детский сад. На кадрах видно, как мужчина расхаживает по крыше беседки и кого-то зовет. При этом слышны крики детей. Когда мужчина заметил охранников, то поспешил скрыться, но уже через несколько часов его привезли в полицию. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Для чего он залез в детский сад, сейчас выясняют.
Сочи готовится к смерчам, грозам и граду. Там до 12 августа продлили штормовое предупреждение. Синоптики говорят также о мощных ливнях с градом и шквалистом ветре. Его порывы могут достигать 24 метров в секунду. Если погода ухудшится, то в горной местности могут сойти селевые потоки. Местным жителям и приезжим рекомендовали отказаться от отдыха у воды.
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