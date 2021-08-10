Бастрыкин взял расследование ЧП во Владикавказе под личный контроль

Дело о гибели пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа под личный контроль взял Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета поручил докладывать ему о ходе проверки.



Трагедия в Северной Осетии произошла 9 августа вечером. В Республиканской клинической больнице прорвало трубу, по которой в реанимацию подавался кислород. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов.

Пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом, 9 больных умерли. Сообщают, что все они были в крайне тяжелом состоянии.

В больницу, где произошла авария, из Кабардино-Балкарии привезли в баллонах три тонны кислорода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.