Движение на МКАД затруднено из-за ДТП

Движение на Московской кольцевой автодороге в районе 26-го километра затруднено. Там на внутренней стороне столкнулись такси и грузовик. Машины заняли две полосы для движения, поэтому другой транспорт вынужден притормаживать. Затор растянулся на два километра.

На западе Москвы в аварии погиб человек. На пересечении улиц генерала Дорохова и Рябиновой столкнулись такси и автомобиль Vortex. Удар был такой силы, что водитель такси от полученных травм скончался на месте. Еще двух человек увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас инспекторы ГИБДД опрашивают свидетелей аварии. Они выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы понять, что стало причиной ДТП и кто в этом виноват.

В Бабушкинском парке только к вечеру удалось снять с дерева девушку с арбалетом. Спасатели спустили ее по пожарной лестнице. Забралась на 20-метровый тополь москвичка еще утром. Прежде, чем снять нарушительницу, с ней несколько часов вели переговоры. Оцепили территорию.

После того, как операция закончилась, девушку вместе с оружием увезли в отделение полиции. Теперь ей грозит до 15 суток административного ареста. Очевидцы говорят, что на эту акцию москвичка пошла, потому что возмущалась стройкой по соседству.