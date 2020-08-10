Суд оставил в силе запрет Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Варвара Караулова не сможет выходить из дома по ночам до 2029 года. Мосгорсуд оставил в силе меры административного надзора.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года по делу о попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Девушка сбежала из дома, а после была обнаружена в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную террористам территорию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.