Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2020, 14:15

Происшествия

Суд оставил в силе запрет Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Суд оставил в силе запрет Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

13 человек пострадали при пожаре на АЗС в Волгограде

В Москве начинается суд над Марией Хачатурян

Лукашенко заявил, что протестами в Минске управляли из-за рубежа

Специалисты откачали воду из тоннеля от Курского вокзала в сторону бизнес-квартала "Арма"

В Подольске жители пожаловались на стаи бездомных собак

Судей матча "Спартак" – "Сочи" проверят на полиграфе

Пытавшегося скрыться водителя задержали со стрельбой в Москве

Спасатели МЧС России вытащили из-под завалов в Бейруте тела восьми погибших

В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег

Варвара Караулова не сможет выходить из дома по ночам до 2029 года. Мосгорсуд оставил в силе меры административного надзора.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года по делу о попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Девушка сбежала из дома, а после была обнаружена в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную террористам территорию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия суды видео Иван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика