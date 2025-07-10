Энергоснабжение Пензы почти полностью восстановлено после пожара на ТЭЦ

Энерго- и водоснабжение Пензы практически полностью восстановлено после пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщили власти города.

Ранее там загорелся транзитный трансформатор. Для его тушения временно отключили ТЭЦ, которая снабжает электричеством и горячей водой почти весь город. Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

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