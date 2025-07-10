Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 22:30

Происшествия

Энергоснабжение Пензы почти полностью восстановлено после пожара на ТЭЦ

Энергоснабжение Пензы почти полностью восстановлено после пожара на ТЭЦ

"Московский патруль": жители Подмосковья пожаловались на недобросовестного подрядчика

"Московский патруль": число аварий с участием СИМ снизилось на 60%

"Московский патруль": полиция задержала "черных банкиров"

"Торпедо" оштрафовали на 5 миллионов за договорной матч

Женщина украла одежду из ТЦ на юге Москвы

В Крыму погибли пять девушек в ДТП под Севастополем

В подмосковном Видном произошел пожар в частном доме

Футбольный клуб "Торпедо" лишили места в РПЛ из-за договорного матча

В Солнечногорске загорелась бывшая музыкальная школа

Энерго- и водоснабжение Пензы практически полностью восстановлено после пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщили власти города.

Ранее там загорелся транзитный трансформатор. Для его тушения временно отключили ТЭЦ, которая снабжает электричеством и горячей водой почти весь город. Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика