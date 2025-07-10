Новости регионов: площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 427 гектаров

Площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 427 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Пожар в Каменском лесничестве на землях гослесфонда начался еще в 9 июля. Тушение осложняет жара и порывистый ветер. На месте ЧП работают более 290 человек и более 90 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Сфинкс застрял лапкой в сливном отверстии в одной из новосибирских квартир. Освободиться сам кот не смог. У хозяев помочь тоже не получилось. Тогда они вызвали спасателей, которые аккуратно распилили железное кольцо и освободили животное.

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