Новости регионов: площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла почти 200 гектаров

В Ростовской области площадь лесного пожара достигла почти 200 гектаров. Его тушение осложняет сильный ветер и аномальная жара до 42 градусов. На месте работают более 170 специалистов и спецтехника.

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты уже прибыли на аэродромы базирования и официально приняты на вооружение.

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