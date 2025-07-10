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Новости

10 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла почти 200 гектаров

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла почти 200 гектаров

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В Ростовской области площадь лесного пожара достигла почти 200 гектаров. Его тушение осложняет сильный ветер и аномальная жара до 42 градусов. На месте работают более 170 специалистов и спецтехника.

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты уже прибыли на аэродромы базирования и официально приняты на вооружение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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