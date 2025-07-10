Новости регионов: в Чите прошли сильные ливни, из-за которых жители остались без света

В Чите прошли сильные ливни, из-за которых жители остались без света. Последствия аварии устраняют энергетики в нескольких микрорайонах, а также в пригороде и дачных поселках. На дорогах перестали работать светофоры. Из-за этого образовались пробки. Также по улицам невозможно проехать из-за глубоких луж. Некоторые автомобили теряют номера, запчасти.

На Омск обрушился град, причем осадков накопилось столько, что даже появились небольшие сугробы, которые можно убирать лопатой. Жители пожаловались на то, что град побил урожай овощей и фруктов, сбил с деревьев яблоки и вишню.

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