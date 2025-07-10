Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Чите прошли сильные ливни, из-за которых жители остались без света

Новости регионов: в Чите прошли сильные ливни, из-за которых жители остались без света

Ураган повалил деревья и сорвал крыши домов в Белоруссии

Новости мира: во Франции локализовали природный пожар

Два человека задержаны после драки у ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

"Московский патруль": радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

"Московский патруль": житель ТиНАО арестован после нападения собак на людей

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

"Московский патруль": самокатчик сбил собаку на Тимирязевской улице

Собственники квартир подрались с сотрудниками управляющей компании в Хамовниках

Поля загорелись в Ейском районе Краснодарского края

В Чите прошли сильные ливни, из-за которых жители остались без света. Последствия аварии устраняют энергетики в нескольких микрорайонах, а также в пригороде и дачных поселках. На дорогах перестали работать светофоры. Из-за этого образовались пробки. Также по улицам невозможно проехать из-за глубоких луж. Некоторые автомобили теряют номера, запчасти.

На Омск обрушился град, причем осадков накопилось столько, что даже появились небольшие сугробы, которые можно убирать лопатой. Жители пожаловались на то, что град побил урожай овощей и фруктов, сбил с деревьев яблоки и вишню.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика