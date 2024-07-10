Полиция проверяет видео из московского метро, на котором мужчина выгнал девушку из вагона

Полиция проверяет видео из московского метро, на котором агрессивный мужчина оскорбил и выгнал девушку их вагона. На кадрах видно, что пассажир был недоволен прической потерпевшей и назвал девушку "позором русского народа".

Потерпевшая сняла ругательства на видео и показала полицейским на станции. По ее словам, в вагоне она была с другом. После оскорблений мужчина начал преследовать молодых людей на глазах у остальных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.