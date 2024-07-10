Новости регионов: прогулочный самолет разбился в Татарстане

Прогулочный самолет разбился в Татарстане. Погибли три человека, среди них – один ребенок. Инцидент произошел в районе поселка Камское Устье. Как сообщают в экстренных службах, судно пролетало над кемпингом. Пилот выполнял маневр на низкой высоте, после чего самолет рухнул и моментально вспыхнул. По предварительным данным, возможной причиной стала техническая неисправность, также рассматривается версия об ошибке пилота. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Между тем крыша здания Лазаревского районного суда загорелась в Сочи. Как сообщают в МЧС, спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Площадь возгорания составила почти 700 квадратных метров. Причина пожара пока не известна, информация о пострадавших не поступала.

Тем временем в России вводится туристический налог. Он будет местным, муниципалитеты смогут сами определять его размер. Уплачиваться туристический налог будет в бюджет по месту нахождения гостиниц.

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