Девушка на электросамокате сбила другую на Тверской улице. Пострадавшая получила многочисленные ушибы и перелом ноги. Она проходит необходимое лечение и уже успела подать заявление в полицию.

По словам адвоката Романа Францева, получившая травмы девушка сможет рассчитывать на возмещение всех затрат на восстановление здоровья, постреабилитационный период, а также компенсацию морального вреда.

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