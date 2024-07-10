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10 июля, 11:15

Происшествия

Девушка на электросамокате сбила другую на Тверской улице

Девушка на электросамокате сбила другую на Тверской улице

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Девушка на электросамокате сбила другую на Тверской улице. Пострадавшая получила многочисленные ушибы и перелом ноги. Она проходит необходимое лечение и уже успела подать заявление в полицию.

По словам адвоката Романа Францева, получившая травмы девушка сможет рассчитывать на возмещение всех затрат на восстановление здоровья, постреабилитационный период, а также компенсацию морального вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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