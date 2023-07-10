Новости часа: пожилая женщина пострадала в результате обстрела Донецка

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Более 11 тысяч тонн продукции доставлено поездом из Китая в Ульяновск, сообщил губернатор губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Больше месячной нормы осадков выпало в районе Сочинского побережья с 7 по 10 июля, рассказали синоптики.

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