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10 июля, 22:00

Происшествия

Новости часа: пожилая женщина пострадала в результате обстрела Донецка

Новости часа: пожилая женщина пострадала в результате обстрела Донецка

"Московский патруль": в Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура

"Московский патруль": мужчина украл телефон у пассажирки столичного метро

"Московский патруль": жителя Подмосковья избили на фиктивном свидании

"Московский патруль": в Подмосковье пресекли контрабанду почти двух тонн крабов

"Московский патруль": подмосковная клиника помогала легализовывать мигрантов с Украины

"Московский патруль": в РФ задержали несколько участников схемы по уклонению от налогов

Пожар на юге Москвы и изменения в железнодорожном сообщении с Абхазией

Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидировали

Новости часа: украинские войска выпустили 6 ракет по районам Донецка

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Более 11 тысяч тонн продукции доставлено поездом из Китая в Ульяновск, сообщил губернатор губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Больше месячной нормы осадков выпало в районе Сочинского побережья с 7 по 10 июля, рассказали синоптики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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