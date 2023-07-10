Пожар на юге Москвы и изменения в железнодорожном сообщении с Абхазией

Крупный пожар произошел на юге Москвы. Там загорелся ангар, у которого в результате частично обрушилась кровля. Открытое горение удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

11 июля поезда из России в Абхазию будут курсировать только до станции Цандрипш, далее пассажиров будут довозить до нужных станций на автобусах. Это связано с последствиями ливней, обрушившихся на страну.

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани осталось около 400 машин. Между тем со стороны Керчи уже нет очередей на пунктах пропуска. В ассоциации туроператоров России заявили, что одна из причин скопления машин заключается в том, что до четверти всех туристов начинают отдых в понедельник.

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