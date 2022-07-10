Самокат загорелся от жары в Москве. Кадры прислали зрители канала Москва 24.

Они предполагают, что именно высокая температура воздуха стала причиной ЧП. Видно, как огонь охватывает лежащий на земле самокат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.