В Челябинской области площадь пожаров выросла до 14 тысяч гектаров

В Челябинской области площадь пожаров составляет уже 14 тысяч гектаров. За ночь площадь пожаров выросла почти в три раза.

Губернатор Челябинской области доложил Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе. Людей эвакуируют из опасных районов. Пока во временных пунктах размещения около 180-ти человек. Из них более ста – дети. Президент поручил отправить их отдыхать на Черное море.

Еще 18 человек обратились за помощью к медикам. В основном люди жалуются на высокое давление, воспаление глаз, в том числе из-за задымления. С огнем борются более 600 человек. К тушению привлекли и авиацию. В регионе действует режим ЧС.

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