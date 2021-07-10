В России пожары полыхают в Челябинской области и Якутии

Лесные пожары в Челябинской области перекинулись на несколько населенных пунктов. Людей оттуда эвакуировали. Пожарным удалось спасти и маленького олененка, застрявшего в огненной ловушке.

Задыхаются от густого дыма и в Якутии. Площадь пожаров там превышает 500 тысяч гектаров, из-за чего гибнут птицы и животные. С огнем сражаются почти три тысячи спасателей, но площадь горящей тайги остается огромной и продолжает увеличиваться.

С 1 августа туристов на Кубани будут прививать в обязательном порядке. Приехать на курорт можно с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех суток со дня заселения нужно сделать прививку.

Водолазы подняли больше 500 взрывоопасных снарядов со дна Севастопольской бухты. Их обезвредили. Как рассказали в МЧС, на сегодняшний день всего оттуда достали больше 800 снарядов времен Великой Отечественной войны.

В Новоуральске противники масок выгнали женщину из автобуса. Она зашла туда с ребенком и удивилась, что остальные пассажиры едут без средств защиты. На подбородке болталась маска и у водителя. Женщина начала снимать увиденное на камеру, призывала людей не пренебрегать своим здоровьем. Советы никто слушать не стал. Со словами "гуляй!" пассажирку с ребенком выпроводили из автобуса.

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