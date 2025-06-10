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10 июня, 08:15

Происшествия

76 дронов ВСУ сбили над Россией в ночь на 10 июня

76 дронов ВСУ сбили над Россией в ночь на 10 июня

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По оперативным данным от Министерства обороны РФ, в ночь на 10 июня за несколько часов дежурными средствами ПВО было уничтожено 76 украинских беспилотников, 46 из них – над Брянской областью, 16 – над Белгородской. Из-за обломков сбитого дрона пострадал восьмилетний мальчик.

Также отражена атака 9 беспилотников над территорией Крыма, еще по 2 сбили над Орловской и Калужской областями и еще 1 – над Воронежской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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