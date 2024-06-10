Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 17:30

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС регионального уровня введут в Якутии из-за лесных пожаров

Новости регионов: режим ЧС регионального уровня введут в Якутии из-за лесных пожаров

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Режим ЧС регионального уровня введут в Якутии из-за лесных пожаров. Как сообщили в правительстве республики, это позволит нарастить силы и привлечь средства из федерального резерва. По данным мониторинга на 10 июня, в Якутии зарегистрировано 46 лесных пожаров на площади почти 100 тысяч гектаров, причем леса горят на территории 17 районов. Основная причина появления пожаров – сухие грозы.

Пожарные ликвидировали огонь на крыше областного драмтеатра в Иванове. Известно, что кровля загорелась во время ремонтных работ, огонь охватил 20 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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