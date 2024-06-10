Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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Новости

10 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Самаре загорелся мебельный цех

Новости регионов: в Самаре загорелся мебельный цех

Около 14 детей отравились на спортивных сборах в Подмосковье

Мужчина катаной убил знакомого бывшей жены в Москве

На МКАД частично перекрыли движение из-за опрокидывания грузовика

Водитель погиб в результате опрокидывания грузовика на МКАД

Автосалон загорелся на севере Москвы

Автокран сгорел на севере Москвы

Авария произошла на Кутузовском проспекте

Пожар на ТТК в районе улицы Новая Башиловка ликвидировали

Движение по внешней стороне ТТК затруднено из-за пожара

Возгорание произошло в двухэтажном мебельном цехе в Самаре на площади 500 квадратных метров. В МЧС добавили, что на месте работают 69 пожарных и 22 единицы техники. Возгорание уже локализовали. Информации о пострадавших нет. Региональная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту пожара.

Ночью 10 июня в Сочи столкнулись две машины. От удара иномарку и грузовик отбросило в разные стороны, а уже через минуту оба загорелись. Пострадавших удалось вовремя достать из машин, врачи оказали им медицинскую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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