Новости регионов: в Самаре загорелся мебельный цех

Возгорание произошло в двухэтажном мебельном цехе в Самаре на площади 500 квадратных метров. В МЧС добавили, что на месте работают 69 пожарных и 22 единицы техники. Возгорание уже локализовали. Информации о пострадавших нет. Региональная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту пожара.

Ночью 10 июня в Сочи столкнулись две машины. От удара иномарку и грузовик отбросило в разные стороны, а уже через минуту оба загорелись. Пострадавших удалось вовремя достать из машин, врачи оказали им медицинскую помощь.

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