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Новости

10 июня, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

С начала года произошло 60 аварий с самокатами

Новую партию потенциально опасного "Мистера сидра" изъяли в Астрахани

Войска РФ отразили две атаки ВСУ в Запорожской области

В Москве 19-летний водитель BMW врезался в столб и погиб

Эксперты рассказали, снизится ли спрос на отдых в Египте после нападения акулы

В Минздраве опровергли проблемы с доставкой лекарств в Херсонскую область

Власти Анкары назвали возможную причину взрыва на ракетном заводе в Турции

Эксперты рассказали, снизится ли спрос на отдых в Египте после нападения акулы на человека

"Рейд 112": в Северном Бутове автомобиль врезался в другую машину

Пассажиров рейса Хургада-Москва вывели из самолета спустя три часа ожидания вылета. Как пишут телеграм-каналы, в это время на стоянке работники аэропорта разбирали турбину "Боинга-777".

Лефортовский тоннель закрыт до конца праздничных выходных. На этом отрезке Третьего кольца меняют асфальт.

Москвичи все чаще жалуются на пчел. Целый рой обосновался и около жилого дома в Докучаевом переулке.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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