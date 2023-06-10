Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Пассажиров рейса Хургада-Москва вывели из самолета спустя три часа ожидания вылета. Как пишут телеграм-каналы, в это время на стоянке работники аэропорта разбирали турбину "Боинга-777".

Лефортовский тоннель закрыт до конца праздничных выходных. На этом отрезке Третьего кольца меняют асфальт.

Москвичи все чаще жалуются на пчел. Целый рой обосновался и около жилого дома в Докучаевом переулке.

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