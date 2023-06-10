Пять человек погибли при взрыве на ракетной фабрике в турецкой провинции

Пять человек погибли при взрыве на ракетной фабрике в провинции Анкара. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Уровень воды в Алешках снизился на два метра от пиковых значений, в голой пристани – на метр, сообщили местные власти. Более шести тысяч человек, в том числе 235 детей, эвакуированы из затопленных населенных пунктов Херсонской области.

По предварительным расчетам "РусГидро", Днепр войдет в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.