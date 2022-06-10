Автомобилист сбил велосипедиста на юго-востоке Москвы

В Лефортово автомобиль сбил велосипедиста. На кадрах видно, как неподалеку стоит "Газель", у которой разбито лобовое окно, а рядом лежит велосипед. Все произошло прямо у пешеходного перехода.

Пострадавшего не видно из-за машин, но очевидец говорит, что он лежит с травмами на тротуаре. Столкновение произошло на улице 1-й Краснокурсантский проезд. Движение в данный момент там затруднено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.