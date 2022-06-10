ВСУ выпустили снаряд в центр Донецка

Украинский снаряд повредил жилой дом в центре Донецка. Видны повреждения квартиры на верхнем этаже.

Снаряд по Ворошиловскому району города выпустили ВСУ. По сообщению ТАСС, был слышен звук двух летящих снарядов, а затем мощный гул. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.